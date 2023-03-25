Чок и Бэйтс выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате мира

За произвольный танец победители получили 134,07 балла, набрав в сумме 226,01 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (219,85), третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,88).

Москвичка Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (Франция) заняла 12-е место, уроженцы России Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) — 13-е, Мария Игнатьева из Екатеринбурга в паре с Даниилом Семко (Венгрия) — 20-е.