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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чок и Бэйтс выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате мира

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс впервые выиграли соревнования танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

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Источник: РИА "Новости"

За произвольный танец победители получили 134,07 балла, набрав в сумме 226,01 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (219,85), третьими — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,88).

Москвичка Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (Франция) заняла 12-е место, уроженцы России Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) — 13-е, Мария Игнатьева из Екатеринбурга в паре с Даниилом Семко (Венгрия) — 20-е.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно действует до особого уведомления.

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