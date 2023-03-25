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11:51 (мск), источник: Sport24

Ягудин обласкал женщину из скорой помощи (она ответила), Медведева и Туктик довели до слез. Звезды фигурки в Чехове

А Кондратюк приземлил четверной.

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Источник: Sport24

В конце марта у Ильи Авербуха запланировано сразу пять ледовых шоу. Первым в турне был Чехов. Победитель турнира шоу-программ Алексей Ягудин впервые вышел на лед после успеха в «Мегаспорте». Олимпийский чемпионом трудился сразу на 2 ставки: показал два номера, а также объявлял и представлял других участников.

Первое выступление Алексея было развлекательным. Фигурист куражился на льду в одной майке, а перед этим обласкал сидевшую у льда сотрудницу скорой помощи. Женщина не растерялась, и пощупала Ягудина в ответ. После номера фигурист в своем стиле шутил, что, учитывая его преклонный по меркам большого спорта возраст, врачи стали его лучшими друзьями. И их нужно любить.

Ягудин удивлял не только дерзким взаимодействием с публикой, но и техническим контентом. В своих обоих прокатах Алексей чисто исполнил тройной тулуп. То есть, если бы 43-летний спортсмен вдруг решил бы выступить на соревнованиях, то больше 5 баллов (с учетом плюсового goe) за прыжок он бы набрал.

Также тройной тулуп исполнила юная фигуристка Анастасия Зинина, которая вернулась на лед после травмы, полученной на Кубке Первого канала.

Единственный элемент ультра-си за вечер — у Марка Кондратюка. Олимпийский чемпион, встретив корреспондента Sport24 Константина Лесика, признался, что теперь ему придется идти на квад — на камеру снимают все-таки! Сальхов в первом номере не пошел, во втором Марк не рисковал, а в финальном выходе скрутил четыре оборота с первой же попытки. Ягудин оценил.

Еще один эксперимент от Марка — три тройных сальхова подряд.

Михаил Коляда ограничился тройными, но квады и не нужны, когда ты настолько глубоко погружен в музыку. Особенно пронзительным вышел второй номер Миши под песню «Любовь, похожая на сон» в живом исполнении Руслана Ивакина.

Но самые чувственные номера показали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Туктик катала два своих относительно новых номера — «Девочка и море» и «Снег». Композиция Елены Ваенги в живом исполнении Евгении Рябцевой настолько тонко сочетались с проникновенным катанием Лизы, что многие зрители на трибунах не могли сдержать слез.

Источник: Sport24

Сложно было остаться равнодушным и после проката Евгении Медведевой, которая выступила с номером под песню «Высоко» Мии Бойко. Постановка, презентованная на турнире шоу-программ, была показана в упрощенном формате (на арене «Витязь» не было технических возможностей) — без нарезок с Олимпиады-2018 и проекции-караоке на льду. Но главный компонент был — сама Женя. А зрители, как и в «Мегаспорте», активно использовали фонарики на своих телефонах.

Источник: Sport24

В марте шоу Авербуха пройдет еще в четырех городах — Калуга (25 число), Тула (26), Чебоксары (29) и Саранск (30).

Константин Лесик

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