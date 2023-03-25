Японский фигурист Сёма Уно стал двукратным чемпионом мира

ТАСС, 25 марта. Японец Сёма Уно в субботу стал победителем чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

По сумме двух программ Уно набрал 301,14 балла (104,63 за короткую программу + 196,51 за произвольную программу). Второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи (296,03; 99,64 + 196,39). Третьим стал представитель США Илья Малинин (288,44; 100,38 + 188,06), он стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира. Итальянец Даниэль Грассль, который приехал на чемпионат мира в сопровождении Этери Тутберидзе и тренеров ее группы Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, занял 12-е место (244,43; 86,50 + 157,93).

На прошедшем в начале марта финале Гран-при России победу одержал Петр Гуменник, по сумме двух программ набравший 282,12 балла (99,69 + 182,43). Второе место занял Дмитрий Алиев (277,74; 81,84 + 195,90), третье — Марк Кондратюк (273,40; 102,86 + 170,54). Баллы, показанные на внутренних соревнованиях, не ратифицируются Международным союзом конькобежцев (ISU).

В танцах на льду победу одержали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, набравшие 226,01 (91,94 за ритм-танец + 134,07 за произвольный танец) балла. Вторым стал итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (219,85; 88,21 + 131,64). Тройку лидеров замкнули представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,88; 87,34 + 130,54).

Уно 25 лет, в 2022 году он стал чемпионом мира на турнире, проходившем во французском Монпелье. Японец является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года и двукратным бронзовым призером Олимпиады 2022 года в Пекине (в командных соревнованиях и в индивидуальном турнире). Также на его счету две серебряные награды чемпионатов мира (2017, 2018).