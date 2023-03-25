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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский фигурист с русскими корнями взял бронзу на ЧМ

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира 2023 года в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Спортсмен набрал в сумме за две программы 288,44 балла. Первое место занял японец Шома Уно, который набрал 301,14 балла и стал двукратным чемпионом мира. Серебро досталось представителю Южной Кореи Чха Чжун Хвану (296,03).

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.

Российские фигуристы не принимали участия в чемпионате мира из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет для отечественных спортсменов начал действовать 1 марта прошлого года.

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