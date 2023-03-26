Тутберидзе считает оскорбительными обвинения в адрес фигуристки Валиевой

ТАСС, 26 марта. Обвинения в употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой являются оскорбительными. Об этом в воскресенье в интервью газете L'Equipe рассказала тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли. Мы не понимаем, почему между допинг-контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами, эти обвинения оскорбительны», — сказала Тутберидзе.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Россиянка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.