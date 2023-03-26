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11:42 (мск), источник: ТАСС

Тутберидзе считает оскорбительными обвинения в адрес фигуристки Валиевой

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 марта. Обвинения в употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой являются оскорбительными. Об этом в воскресенье в интервью газете L'Equipe рассказала тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры с чемпионата России, где ее проверяли. Мы не понимаем, почему между допинг-контролем и объявлением результатов прошло так много времени. Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами, эти обвинения оскорбительны», — сказала Тутберидзе.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года, во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Россиянка является чемпионкой Европы (2022), ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил, что хотя спортсменка и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет ее вины или халатности. В отношении фигуристки не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль. В феврале 2023 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА, в WADA отметили, что будут добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

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