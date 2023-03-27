Бывшая российская фигуристка объяснила, почему сменила гражданство на грузинское

— Страшно это говорить, но тебе 20 лет, и для женского одиночного это приличный возраст. Да и ты сама говорила, что «здоровье не то».

— Да. (Смеется.).

— Это последствия травм? У тебя сейчас ничего не болит, надеюсь?

— Смешной вопрос. Нет ни одного фигуриста, у которого в 20 лет ничего не болит.

— Зачем тогда вы это делаете?

— Потому что мы это любим. Это наша жизнь.

— Мазохизм какой-то.

— Нотка мазохизма тоже тут есть. (Смеется.).

— Но ты на этом чемпионате мира прыгала через боль?

— Нет, не настолько все тяжело. Да, есть травмы, но они терпимы. Чтобы выступать через боль — у меня такого не было.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2i2Ph6LQPsc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты хочешь продолжать? Есть цель повторить путь Туктамышевой?

— Точно до Олимпиады-2026. А там уже посмотрю, буду думать.

— Чем ты хочешь заниматься после завершения карьеры?

— Ой, у меня очень много планов. Естественно, они все пока за гранью реального. Хочу заниматься музыкой, это как хобби. Возможно, тренировать. Создать свою фирму спортивной одежды. И может быть, открыть свою школу, но это уже совсем мечты.

— Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».

— Да, конечно.

— Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так — на тебя ведь не очень рассчитывали в России.

— Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких, — призналась Губанова.