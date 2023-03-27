Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Греция
Литва
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Нидерланды
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Венгрия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Молдавия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Сербия
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сент-Луис
76
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.03
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
01:00
Нэшвилл
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Ванкувер
24
Все события
11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывшая российская фигуристка объяснила, почему сменила гражданство на грузинское

Российская и грузинская фигуристка, чемпионка Европы Анастасия Губанова в разговоре с «СЭ» рассказала о своих планах на будущее и причинах смены спортивного гражданства.

Наверх
Источник: Reuters

— Страшно это говорить, но тебе 20 лет, и для женского одиночного это приличный возраст. Да и ты сама говорила, что «здоровье не то».

— Да. (Смеется.).

— Это последствия травм? У тебя сейчас ничего не болит, надеюсь?

— Смешной вопрос. Нет ни одного фигуриста, у которого в 20 лет ничего не болит.

— Зачем тогда вы это делаете?

— Потому что мы это любим. Это наша жизнь.

— Мазохизм какой-то.

— Нотка мазохизма тоже тут есть. (Смеется.).

— Но ты на этом чемпионате мира прыгала через боль?

— Нет, не настолько все тяжело. Да, есть травмы, но они терпимы. Чтобы выступать через боль — у меня такого не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты хочешь продолжать? Есть цель повторить путь Туктамышевой?

— Точно до Олимпиады-2026. А там уже посмотрю, буду думать.

— Чем ты хочешь заниматься после завершения карьеры?

— Ой, у меня очень много планов. Естественно, они все пока за гранью реального. Хочу заниматься музыкой, это как хобби. Возможно, тренировать. Создать свою фирму спортивной одежды. И может быть, открыть свою школу, но это уже совсем мечты.

— Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».

— Да, конечно.

— Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так — на тебя ведь не очень рассчитывали в России.

— Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких, — призналась Губанова.

Беседовал Дмитрий Кузнецов

Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь