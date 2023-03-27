Стали известны новые подробности о состоянии здоровья фигуриста Костомарова

Как отмечает источник, Костомарова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Все операции завершены. В данный момент проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована. После всех наблюдений начнется следующий этап лечения — подготовка Костомарова к протезированию. По словам источника, фигурист постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию.