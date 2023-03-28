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12:05 (мск), источник: Sport24

Медведева: Фигурное катание не менее медийное, чем футбол

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева сравнила уровень медийности фигурного катания и футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристка, которая является болельщицей футбольного «Динамо», в начале года посетила зимние сборы московской команды и поработала там в качестве интервьюера.

— Футбол очень медийный. Может, ты хотела бы, чтобы мы [фигурное катание] в перспективе что-то от них переняли в плане освещения?

— Мне кажется, фигурное катание не менее медийное, — сказала Медведева в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Скопцовой. — Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события «Динамо», но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот. Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: «Чего пришли? Идите отсюда!» И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой (показывает, как сцепляются).

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