Медведева: Фигурное катание не менее медийное, чем футбол

— Мне кажется, фигурное катание не менее медийное, — сказала Медведева в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Скопцовой. — Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события «Динамо», но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот. Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: «Чего пришли? Идите отсюда!» И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой (показывает, как сцепляются).