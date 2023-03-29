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12:28 (мск), источник: Sport24

Горячая фотосессия звездной русской фигуристки в шикарном белье раскалила все желания. Вы обязаны это увидеть!

Стася Константинова — огонь!

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Источник: Sport24

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова несколько месяцев назад приняла решение завершить спортивную карьеру, огорчив свою многотысячную армию поклонников. Однако уход из спорта совпал с частым появлением бывшей фигуристки сборной России перед камерами — так, совсем скоро болельщики Стаси увидят свою любимицу сразу в нескольких роковых образах. И это очень горячо!

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