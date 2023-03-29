Горячая фотосессия звездной русской фигуристки в шикарном белье раскалила все желания. Вы обязаны это увидеть!

Бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова несколько месяцев назад приняла решение завершить спортивную карьеру, огорчив свою многотысячную армию поклонников. Однако уход из спорта совпал с частым появлением бывшей фигуристки сборной России перед камерами — так, совсем скоро болельщики Стаси увидят свою любимицу сразу в нескольких роковых образах. И это очень горячо!