Лед залило кровью: фигурист коньком рассек партнерше половину лица

Источник: социальные сети

На последних секундах выступления пара исполняла параллельное вращение. Вдруг к ужасу зрителей Джессика рухнула на лед, по которому стала растекаться кровь. Брайс попал девушке лезвием конька по лицу.

Могла лишиться глаза

Когда Дюбе и Дэвисон только встали в пару, то даже не могли общаться друг с другом. Он знал только английский, а она — французский. Но язык спорта и общее стремление к успеху заложили фундамент крепкого союза, а вскоре и сама Джессика выучила английский.

Канадская пара была уникальна тем, что оба партнера параллельно выступали и в одиночном катании. Правда, делали это исключительно на внутренних соревнованиях на взрослом уровне. Лучшим результатом Джессики было шестое место на чемпионате Канады. Брайс становился 15-м.

Дюбе и Дэвисону прочили успешную карьеру, ведь они дважды становились вторыми на чемпионате мира среди юниоров. Но переход на взрослый уровень вышел тяжелым, а первых медалей на международных стартах пришлось дожидаться несколько лет. Они могли бы раскрыться и раньше, если бы не та самая травма.

Фигуристы Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон после травмы партнерши | Источник: социальные сети

В 2007-м Джессика и Брайс стали главной парой Канады в фигурном катании, выиграв чемпионат страны. От дуэта ожидали отличного выступления и подиума на Турнире четырех континентов. Но во время короткой программы фигуристы исполнили «бабочку», заняв промежуточное восьмое место. В произволке надо было исправляться. Почти до самого конца проката все шло идеально, канадцы не допускали ошибок.

«Во время рокового выступления мы катались лучше, чем когда-либо. Как вдруг… Возможно, мы потеряли концентрацию. Буквально за пол оборота до того момента у меня промелькнула мысль, что мы слишком близко друг к другу. Но было уже поздно», — объяснял Брайс.

В конце программы Дюбе и Дэвисон исполняли параллельное вращение. Во время элемента они начали приближаться друг другу и Брайс попал партнерше коньком по лицу. Заостренное лезвие рассекло девушке щеку и переносицу, чудом не попав ей в глаза. Девушка тут же упала на лед, на который начала капать кровь.

Лицо Джессики изуродовала глубокая рана длиной в десять сантиметров. Фигуристке было так больно, что еще до прибытия в госпиталь ей вкололи дозу морфина. Произошедшее стало настоящим шоком для сотен болельщиков и других спортсменов, многие из которых не сдержали слез.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nAG4jvyqRPE?start=160" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Порез выглядел так, будто его сделали хирургическим скальпелем. Джессике невероятно повезло, что рана не задела глаза. В том месте кожа быстро заживает, но нам пришлось наложить ей 83 шва», — рассказывал оперировавший фигуристку хирург.

Восстановилась от травмы Дюбе достаточно быстро и уже через 10 дней вернулась к тренировкам. Гораздо сложнее было привести в норму ментальное состояние. У фигуристов развилось посттравматическое стрессовое расстройство, причем сильнее недуг проявлялся у Брайса. Партнер не мог тренироваться как прежде, потому что боялся вновь поранить Джессику.

Джессика Дюбе с мужем в 2022 году | Источник: социальные сети

«В парном катании мужчина должен быть защитником для своей партнерши, должен оберегать ее. Понимаете, мы не просто случайно испортили элемент, я буквально нанес Джессике тяжелую травму. После этого мне долго пришлось бороться с чувством вины», — рассказывал Дэвисон.

Нескольких месяцев работы с психологом помогли паре преодолеть проблемы, а фигурист перестал себя винить. Следующим большим международным турниром в их карьере стал чемпионат мира 2008 года. Именно тогда Дюбе и Дэвисон добились лучшего результата в карьере, завоевав бронзовые медали. Они вновь исполняли параллельное вращение, не испытывая никакого страха перед злополучным элементом.

Упала на лед с двух метров

Через два года после страшной травмы Джессика и Брайс вновь напугали переполненные трибуны. Пара демонстрировала показательный номер на командном чемпионате мира уже после завершения официальной части соревнований. Дюбе находилась в воздухе и случайно ударила партнера по голове. Дезориентированный Дэвисон не поймал фигуристку, и та рухнула на лед с двухметровой высоты.

Девушка ударилась головой и не смогла самостоятельно подняться. Ей вновь потребовалась госпитализация. К счастью, в этот раз все ограничилось ушибом, потому после осмотра фигуристку отпустили домой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vlS0YQEyOro?start=60" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2010 году канадская пара распалась. Джессика нашла себе нового партнера в лице Себастьяна Вулфа, но добиться успеха после ухода от Брайса не удалось, и фигуристка завершила карьеру. Дюбе отучилась в университете на несвязанной со спортом специальности, но потом решила вернуться в фигурное катание. Правда, уже в качестве тренера.

Дюбе также успела сделать лазерную косметическую операцию, устранив практически все последствия того страшного пореза. Сегодня о жуткой травме 16-летней давности напоминает лишь едва-едва различимый шрам.