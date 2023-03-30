Российская фигуристка уехала из страны, чтобы попасть на Олимпиаду. Но ей не повезло с партнером

Карьера фигуристов строится не только на медалях и победах, но и на сложностях, которые иногда лишь косвенно могут относиться к спорту. Алиса Ефимова — перспективная парница, и у нее очень интересная судьба.

Родилась фигуристка в Финляндии и до 2014 года выступала как одиночница, провела два сезона в юниорах. Она признавалась, что всегда хотела быть в паре, правда, в ее стране было невозможно найти партнера. Из-за этого она переехала в Россию и стала тренироваться с Александром Коровиным.

Их совместная работа была плавной и размеренной. В феврале 2015 года они участвовали в финале Кубка России в Саранске и стали седьмыми. В следующем сезоне они смогли отобраться на чемпионат России, правда, там стали последними. Зато на ФКР (который прошел через полтора месяца после чемпионата страны) они выиграли серебро. После чего стали вторыми на своем первом международном старте — Мемориале Зейбта в Вене.

Следующий сезон у них выдался не самым удачным. Они выступили на этапе Гран-при в Москве, заняли предпоследнее место, но именно здесь замечен рост оценок. На «челленджере» в Таллине они выиграли серебро. На чемпионате России заняли восьмое, но были включены в состав зимней Универсиады в Казахстане. Алиса и Александр набирали форму к соревнованиям, но в последний момент турнир у спортивных пар отменили. Закончили предолимпийский сезон фигуристы на финале Кубка России, где вновь заняли второе место.

Пока все готовились к Олимпийским играм в Пхенчхане, Ефимова/Коровин участвовали в турнирах категории «В» и понемногу улучшали свои оценки. На чемпионате России они попали в десятку, а после выиграли финал Кубка России.

После этого Алиса и Александр получили главные медали в своей карьере — золото зимней Универсиады в Красноярске.

В 2020 году пара распалась по инициативе Коровина. Александр начал тренироваться с Изабеллой Гамес, и дуэт стал представлять Филиппины. Алиса встала в пару с Рубеном Бломмартом и сменила спортивное гражданство — теперь она стала представлять Германию. Впервые новый дуэт зрители увидели в 2022 году на чемпионате страны. Тогда они взяли серебро. Международный дебют случился на Nebelhorn Trophy, где они стали вторыми.

В то время Алиса говорила, что их цель — Олимпийские игры 2026 года. К сожалению, в таком составе до Миланы и Кортины они уже не доберутся. После выступления на чемпионате мира, где пара заняла 10-е место, Бломмарт объявил о завершении карьеры.

«После выступления на этом потрясающем чемпионате мира я решил завершить карьеру фигуриста.



Это нелегкое решение, потому что мне так понравилось выступать на прошлой неделе в Японии! Я хочу поблагодарить Алису за то, что она сделала возможным наше попадание на ЧМ, потому что сезон был совсем непростым. У нас было много взлетов и падений, и, на мой взгляд, падений больше, чем взлетов.



В фигурном катании я всегда ценил удовольствие выше, чем результаты. Мне нужно получать радость от того, что я делаю, чтобы добиться успеха.



У нас разный подход к тому, как мы хотим заниматься спортом, и это нормально, но все же это не очень помогает нам в повседневной жизни.



Мы не так много говорим о психическом здоровье спортсменов, но я определенно не чувствовал себя счастливым в последние недели/месяцы. Я знаю, кто я и каким я хочу быть. И я больше не узнавал себя на льду, поэтому решился на перемены.



Еще одна большая проблема на следующий сезон — отсутствие такой поддержки со стороны федерации, какая была в прошлые годы.



Мне пришлось бы вложить много денег в новую хореографию, провести сборы и оплатить все расходы на соревнования. Открыть краудфандинг, чтобы профинансировать следующий сезон — это не то, что нужно делать на данном этапе моей карьеры.



Я очень горжусь тем, что я участник Олимпийских игр, призер Гран-при, был 4-м на чемпионате Европы и входил в топ-10 на чемпионате мира. Однако я не думаю, что люди поймут, почему мы должны просить деньги на этом уровне.



Звучит довольно резко, но такова реальность, и именно поэтому я принимаю решение».

Получается, Ефимова вновь осталась без партнера. Это по-настоящему несправедливо, ведь фигуристка очень перспективная, после прекращения работы с Александром она много времени уделяла прыжкам, которые у нее перестали получаться. Видно, что она может много работать и приносить результаты, даже сейчас она сказала, что продолжит карьеру, и с ней уже связались фигуристы. Есть надежда, что хоть раз Алисе повезет.