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15:26 (мск), источник: Газета.Ру

Источник: врачей Коммунарки отстранили от лечения Костомарова

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления.

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Источник: Спорт-Экспресс

Всех врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, сейчас фигуриста по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы спокойно перевезти за границу. К спортсмену пускают только ограниченный круг лиц, чтобы не допустить утечек.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.

Ранее стало известно, что решение о возможном переводе в Германию будут принимать Костомаров и его жена Оксана Домнина.

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