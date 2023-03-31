Домнина рассказала, что о переезде Костомарова в Германию на лечение речи не идет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Перевод госпитализированного олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова в зарубежные клиники, в том числе в Германию, не обсуждается в семье спортсмена. Об этом ТАСС в пятницу сообщила супруга Костомарова Оксана Домнина.

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику, — сказала Домнина. — Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа».

Ранее телеканал «РЕН-ТВ» сообщил, что родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику Германии или России, где будет проведено протезирование.