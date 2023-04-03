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09:55 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что состояние Костомарова стабильно, но он пока остается в реанимации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным, однако спортсмен пока остается в отделении реанимации. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

«Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей, — сообщил источник. — Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

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