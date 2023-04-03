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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Камила Валиева показала, как проходит ее домашняя тренировка

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как проходит ее тренировка дома. Девушка в своем Telegram-канале опубликовала минутное видео с упражнениями.

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«Доброе утро», — подписала ролик спортсменка.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров.

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