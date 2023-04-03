Камила Валиева показала, как проходит ее домашняя тренировка

Камила Валиева показала, как проходит ее домашняя тренировка

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как проходит ее тренировка дома. Девушка в своем Telegram-канале опубликовала минутное видео с упражнениями.