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11:24 (мск), источник: Sport24

«Узнала, что у меня есть характер». Главная победа Загитовой за год до золота Пхенчхана

Вспоминаем Тайбэй-2017.

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Источник: AP 2022

К чемпионату мира среди юниоров-2017 Алина Загитова подходила в статусе абсолютного фаворита: несмотря на международный дебют, в том сезоне Алина проиграла лишь один старт (этап Гран-при в Словении), при этом забрав финал чемпионской серии и серебро взрослого ЧР. Свои амбиции ученица Этери Тутберидзе уверенно подтвердила в короткой программе — ее «Шахерезада» получила 70,58 балла (на тот момент второй юниорский результат в истории).

Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще, тот форум в Тайбэе начался для российской сборной просто феноменально: во всех четырех видах после коротких программ наши фигуристы занимали промежуточное первое место. Но перед финалом женского турнира лидеры других видов наошибались в произвольных и остались без титулов, так что за заключительным соревновательным днем российские болельщики следили и без того с повышенным вниманием.

Марин Хонда, отстававшая от Алины после короткой всего на два балла, в произвольной выдала свой лучший прокат в сезоне. Следом на лед вышла российская фигуристка. «Сначала я очень волновалась, потому что выступала после сильной спортсменки. Я понимала, что если Марин откатает программу чисто, то у меня нет права на ошибку», — рассказывала потом Загитова. И призналась, что волнение ушло лишь по ходу собственного проката: фигуристка начала получать удовольствие от катания, а на дорожке почувствовала себя уже более раскрепощенной.

Та произвольная на момент весны 2017-го стала лучшей юниорской программой в истории — Алина установила мировые рекорды как за прокат, так и по сумме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что узнала про себя на этом турнире? То, что у меня есть характер. И то, что если раньше, в прошлом сезоне, мне не удавалось справиться с волнением, то с опытом я поняла, что нужно делать», — делилась мыслями фигуристка после церемонии награждения.

После юниорского ЧМ Алина выступила на Спартакиаде учащихся России и начала готовиться к своему первому взрослому сезону, в котором выиграет почти все.

Владимир Афанасьев

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