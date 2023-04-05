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17:15 (мск), источник: Московский комсомолец

Дэвис в бикини восхитила длинными ногами и рельефным животиком

Проживающая в США российская фигуристка Диана Дэвис выложила в соцсети фото в купальнике. Подписчики пришли в восторг от изящной фигуры 20-летней спортсменки.

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Источник: Московский комсомолец

Партнерша по танцам на льду и супруга фигуриста Глеба Смолкина сфотографировалась на отдыхе. Судя по всему, пара сумела выделить время между тренировок, чтобы отправиться на море.

На фото Диана позирует на балконе отеля. На ней синее бикини, открывающее взглядам стройную фигуру спортсменки.

«На неделю в лето», — подписала фото Дэвис.

«“Ну хороша!”, “Вау! Так красиво. Надеюсь, у вас будет чудесная, расслабляющая поездка!”, “Ух, фигурка”, “Ах, какая изумительная красавица! Дишенька, ты потрясающе прекрасна”, “Тонкая, звонкая и прозрачная”, “Диша, фигура бомба”», — прокомментировали фото поклонники фигуристки.

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