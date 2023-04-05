Дэвис в бикини восхитила длинными ногами и рельефным животиком

Партнерша по танцам на льду и супруга фигуриста Глеба Смолкина сфотографировалась на отдыхе. Судя по всему, пара сумела выделить время между тренировок, чтобы отправиться на море.

На фото Диана позирует на балконе отеля. На ней синее бикини, открывающее взглядам стройную фигуру спортсменки.

«На неделю в лето», — подписала фото Дэвис.