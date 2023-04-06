Елизавета Туктамышева проведет мастер-класс в Уфе

У всех желающих есть возможность бесплатно посетить мероприятия с участием спортсменки, взять автограф и сделать селфи с нею.

В 11:00 по уфимскому времени начнется мастер-класс на «Уфа-Арене». После этого в фойе 10 сектора запланирована автограф-сессия с Туктамышевой.