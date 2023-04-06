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6 апреля, источник: АиФ Уфа

Елизавета Туктамышева проведет мастер-класс в Уфе

Она гостит в Башкирии в рамках проекта «Молодость нации».

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В пятницу, 7 апреля, прославленная российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведет мастер-класс в Уфе.

У всех желающих есть возможность бесплатно посетить мероприятия с участием спортсменки, взять автограф и сделать селфи с нею.

В 11:00 по уфимскому времени начнется мастер-класс на «Уфа-Арене». После этого в фойе 10 сектора запланирована автограф-сессия с Туктамышевой.

Выдающаяся российская фигуристка гостит в столице Башкирии в рамках проведения IX Общественной Премии Римы Баталовой «Молодость нации».

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