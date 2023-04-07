Костомаров восстановился после микроинсульта и готовится к протезированию
Костомаров пробудет в реанимации несколько месяцев для подготовки к протезированию.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается. Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», — сказал собеседник агентства.
Костомарова госпитализировали с пневмонией в ночь на 10 января. В феврале стало известно, что у спортсмена развился сепсис, в результате чего врачи ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.