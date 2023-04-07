Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
18:00
Салернитана
Интер
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Наполи
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Родина
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Милан
Эмполи
Хоккей. НХЛ
05:30
Сиэтл
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Колорадо
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Лос-Анджелес
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Филадельфия
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Каролина
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Тампа-Бэй
61
Все события
11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомаров восстановился после микроинсульта и готовится к протезированию

Костомаров пробудет в реанимации несколько месяцев для подготовки к протезированию.
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров восстановился после микроинсульта и находится в сознании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается. Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», — сказал собеседник агентства.

Костомарова госпитализировали с пневмонией в ночь на 10 января. В феврале стало известно, что у спортсмена развился сепсис, в результате чего врачи ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Взорвалось в полутора метрах': откровения бойца ММА из зоны СВО
Пенсия за 400 млн или легендарное возвращение? Месси пора принять решение
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь