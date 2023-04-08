«У нас получилось зацепить зрителей!». Фигурист Мозалев отвечает на критику номера с девушками на каблуках

Андрей Мозалев после отбора на Олимпиаду, что можно считать безусловным успехом, провел не самый удачный сезон. Шестое место на чемпионате России и медальный голод. Но с учетом высокой конкуренции и изнурительного олимпийского цикла это можно понять. Зато Андрей громко хлопнул дверью. На турнире шоу-программ вместе с творческой группой Анастасии Юрасовой он показал вот такой номер.

Юрасова — де-факто создатель стиля фрейм-ап-стрип в России. Это те самые танцы на высоких каблуках, которые попробовали за последние пару лет Александра Трусова, Алина Загитова и Евгения Медведева и тысячи девушек по всей России. «СЭ» поговорил с Мозалевым о спорном номере.

Были опасения за жизнь и здоровье девушек

— Андрей, давай прежде всего о планах. Где тебя еще ждать?

— Соревновательный сезон для меня закончился, сейчас начинается подготовка к следующему сезону, разучивание новых элементов, постановка программ. На призах Федерации Санкт-Петербурга не выступаю, не потому что график шоу плотный или призовые слишком маленькие, а потому что мне важнее хорошо подготовиться к следующему сезону, а для этого необходимо приступать к подготовке уже сейчас, так как процесс занимает много времени. Шоу у меня не так много.

Но я участвую в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Уже прошли два с моим участием — во Владивостоке и Хабаровске, впереди по плану Новосибирск и Омск. И, вероятно, 7 мая буду принимать участие в шоу Ильи Авербуха.

— Если говорить о шоу, то ты, конечно, всем запомнился номером на турнире шоу-программ. Можешь рассказать, как появлялась эта идея?

— Идею номера предложила Леля Романова — основательница моего фан-клуба. Леля сама занимается фигурным катанием и увлекается танцами, причем самыми различными направлениями. Мы давно с ней обсуждаем, что было бы круто покреативить и попробовать соединить фигурное катание и танцы, ну и, собственно говоря, грех не воспользоваться такой возможностью, как турнир шоу-программ, где можно реализовать эту идею. И когда Леля мне озвучила общую концепцию номера, я сразу же согласился, а мой тренерский штаб меня поддержал. Очень хотелось поэкспериментировать и выйти за рамки привычного.

— Слышал, что непросто было пробивать этот номер на турнир. Действительно не сразу все поняли эксперимент?

— На самом деле ситуация была немного другая. Пробивать задуманный номер нам не пришлось — заявку на участие в турнире приняли и подтвердили сразу, практически день в день, так как идея постановки очень понравилась Первому каналу. Но были некоторые сложности технического характера уже в процессе самой постановки, связанные с размещением девушек-танцовщиц. Мы — я, Леля, постановщики номера Настя Юрасова и Денис Лунин — изначально видели, что танцевальная группа будет располагаться только на льду, сама концепция задумывалась именно так. Но со стороны Первого канала были некоторые опасения за жизнь и здоровье девушек.

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В какой-то момент мы задумались над другими вариантами размещения танцовщиц, но это был мимолетный процесс, так как мы понимали, что смена дислокации отрицательно повлияет на целостность задуманной идеи. И Настя Юрасова как постановщик танцевальной части не видела иного размещения своего коллектива.

Поэтому мы оставили схему размещения в первоначальном варианте, показали общий набросок номера организаторам турнира, и они пошли нам навстречу, согласившись с размещением танцевальной группы на льду — за что им огромное спасибо.

Многие обратили внимание на то, как выходили девушки (смеется). Это была вынужденная мера и еще одна сложность, с которой мы столкнулись: по-другому на лёд было не выйти, очень скользко, если босиком, то окоченели бы ноги, только выползти и вот так, как мы в итоге придумали.

Разговора с судьями после турнира у нас не было

— Почему, на твой взгляд, судьям номер не зашел?

— А я бы не сказал, что он не зашел всей судейской бригаде. Евгений Миронов высоко оценил постановку, Алла Сигалова. Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин поставили неплохие оценки. Можно сказать, что номер не произвел впечатления на Бориса Эйфмана и был низко им оценен, поэтому средняя оценка вышла на 16,25 балла.

Но мы шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято, поэтому я не расстроился. И меня радует, что мой номер занимает первое место по просмотрам на сайте Первого канала, значит у нас получилось заинтересовать и зацепить зрителей, несмотря на критику с их стороны (Это чистая правда — номер Мозалева посмотрели 189 тысяч человек, ближайший к нему Матвей Ветлугин со 122 тысячами. — Прим. «СЭ»).

— Как тебе вообще судейство? Понятно, у жюри своя работа, но многие, как я слышал, его не поняли. У вас был какой-то разговор с судьями после турнира?

— Стандартное судейство для турнира, где изначально нет никаких правил и требований к количеству и качеству выполняемых элементов. Заявляясь на него, я понимал, что оценки судейской бригады будут базироваться на вкусовых предпочтениях, по принципу нравится/не нравится. Разговора с судьями после турнира у нас не было, нам удалось пообщаться с представителями Первого канала, критики с их стороны не было, номер был ими оценен достаточно высоко и мне оказали очень теплую поддержку.

— Есть ли желание продолжать эксперименты?

— Да, конечно. Всегда хочется пробовать что-то новое.