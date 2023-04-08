Медведева — про MVP сезона: Лиза Туктамышева. Машина вообще!

«Ледовый Оскар», MVP сезона? Даже не знаю. «Оскар» — больше киношная история. А выбрать MVP — действительно интересно! Это человек, который ворвался и классно выступал. Не знаю, у меня в голове MVP — это лучший игрок или тот, кто результаты показал крутые…

Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это очень удачный сезон, он лучший среди мужчин в нашей стране. Поэтому я бы выделила Женю Семененко«, — передаёт слова Туктамышевой корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.

«Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!» — ответила на вопрос про MVP Евгения Медведева.