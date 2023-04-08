Медведева — про MVP сезона: Лиза Туктамышева. Машина вообще!

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Аризона
Анахайм
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
Эдмонтон
14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
Вегас
11
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Монреаль
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Нью-Джерси
Футбол. Зарубежный
8.04
Ницца
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
8.04
Реал
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
8.04
Лацио
Ювентус
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Колорадо
Хоккей. НХЛ
8.04
Детройт
Питтсбург
15
Футбол. Зарубежный
8.04
Саутгемптон
Манчестер Сити
14
Футбол. Зарубежный
8.04
Герта
РБ Лейпциг
01
Футбол. Премьер-лига
8.04
Спартак
Динамо
33
Футбол. Зарубежный
8.04
Реал Сосьедад
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
8.04
Торино
Рома
01
Футбол. Зарубежный
8.04
Верона
Сассуоло
21
Хоккей. НХЛ
8.04
Баффало
Каролина
43
Футбол. Зарубежный
8.04
Анже
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
8.04
Аталанта
Болонья
02
Футбол. Зарубежный
8.04
Сампдория
Кремонезе
23
Футбол. Зарубежный
8.04
Эспаньол
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
8.04
Астон Вилла
Ноттингем Форест
20
Футбол. Зарубежный
8.04
Брентфорд
Ньюкасл Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
8.04
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
8.04
Лестер
Борнмут
01
Футбол. Зарубежный
8.04
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
8.04
Вулверхэмптон
Челси
10
Хоккей. КХЛ
8.04
ЦСКА
СКА
13
Футбол. Зарубежный
8.04
Аугсбург
Кельн
13
Футбол. Зарубежный
8.04
Байер
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Зарубежный
8.04
Боруссия Д
Унион Б
21
Футбол. Зарубежный
8.04
Фрайбург
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
8.04
Майнц
Вердер
22
Футбол. Премьер-лига
8.04
Ахмат
Урал
20
Футбол. Первый дивизион
8.04
Динамо Мх
КАМАЗ
10
Футбол. Первый дивизион
8.04
Акрон
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
8.04
Арсенал
Кубань
12
Футбол. Первый дивизион
8.04
Шинник
Волга
22
Футбол. Зарубежный
8.04
Фиорентина
Специя
11
Футбол. Зарубежный
8.04
Осасуна
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
8.04
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Футбол. Премьер-лига
8.04
Торпедо
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
8.04
Велес
Алания
12
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Монца
22
Все события
8 апреля, источник: Чемпионат.com

Медведева — про MVP сезона: Лиза Туктамышева. Машина вообще!

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева рассказали, кого они могут назвать MVP — самыми ценными фигуристами — в этом сезоне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Ледовый Оскар», MVP сезона? Даже не знаю. «Оскар» — больше киношная история. А выбрать MVP — действительно интересно! Это человек, который ворвался и классно выступал. Не знаю, у меня в голове MVP — это лучший игрок или тот, кто результаты показал крутые…

Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это очень удачный сезон, он лучший среди мужчин в нашей стране. Поэтому я бы выделила Женю Семененко«, — передаёт слова Туктамышевой корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.

«Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!» — ответила на вопрос про MVP Евгения Медведева.

Напомним, Елизавета Туктамышева в этом сезоне заняла третье место на чемпионате России, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь