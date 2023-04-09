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11:43 (мск), источник: Sport24

Соскучились по интервью Щербаковой? Назвала лучшую фигуристку сезона, раскрыла тайну номера с Загитовой и Валиевой

«Давно не виделись», — сказала Аня журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова последний год провела довольно активно (вела «Ледниковый период», выступала в шоу, давала мастер-классы, заключала новые контракты), но на соревнованиях не выступала. Поэтому и не давала интервью спортивным журналистам — нам просто негде было пересечься. Долгожданный разговор состоялся на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Давно не виделись», — сказала Щербакова, увидев корреспондента Sport24 Константин Лесика и других журналистов.

— Как дела? — интересуюсь у Ани.

— Все супер. Немножко не могу отдышаться от своей олимпийской короткой программы. Довольно выматывающе.

— С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?

— Не могу сказать, что у меня это вызывает какие-то флешбэки с Олимпиады. А вообще, когда предложили откатать эту программу, я долго сопротивлялась. Ведь в свой олимпийский сезон я каталась на пике своих возможностей, это было сложно. И сейчас не хотелось испортить программу тем, что я не нахожусь в той форме. Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках над программой. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться (смеется).

Источник: РИА "Новости"

— А на тренировках сколько нужно времени, чтобы отдышаться?

— На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.

— Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то форма быстро уходит?

— Для меня это не было секретом. Я одной из самых последних спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв — и все заново. Меня это не смущает. Все равно с большой радостью прихожу на тренировки.

Источник: РИА "Новости"

— Кто придумал ваш совместный номер с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой?

— Придумали тренеры. Показали клип на эту песню — (Бейонсе «Run the world» (Girls). В самой песне и заключается наш посыл.

Классно заканчивать шоу на такой ноте! На первом шоу мы были уставшими после своих номеров, но на финал, наоборот, вышли заряженными — этот номер дает нам энергию. Хочется, чтобы и зрителей он тоже заряжал, и они уходили с шоу в приподнятом настроении.

— 10 минут назад нам Лиза Туктамышева в шутку сказала, что Евгения Медведева возвращается на соревнования. Может, у тебя есть информация, кто еще вернется?

— Мне перед интервью обещали, что здесь будут вопросы про шоу (смеется).

— Извини, но у нас еще два вопроса не про шоу. Что для тебя было главным в прошедшем сезоне в фигурном катании?

— Про других спортсменов говорить не буду. А у меня получился насыщенный сезон, несмотря на отсутствие соревнований. Много лет я жила только тренировками и турнирами, поэтому мне сложно выделить какое-то одно событие. Но в целом я очень сильно выросла за этот год, сильно поменялась. В том числе и внутренне.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Если бы в России вручали ледовый «Оскар» (приз лучшему фигуристу сезона), кому бы его отдала?

— Одному человеку на все виды? Хочу от себя выделить Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела в этом сезоне. Очень рада за ее чемпионат России (Акатьева взяла золото, — Sport24). Хочется ее выделить. Просто я знаю ее с детства, мы в одной группе начинали. Помню ее еще совсем крохотной.

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