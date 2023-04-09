Соскучились по интервью Щербаковой? Назвала лучшую фигуристку сезона, раскрыла тайну номера с Загитовой и Валиевой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова последний год провела довольно активно (вела «Ледниковый период», выступала в шоу, давала мастер-классы, заключала новые контракты), но на соревнованиях не выступала. Поэтому и не давала интервью спортивным журналистам — нам просто негде было пересечься. Долгожданный разговор состоялся на шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

«Давно не виделись», — сказала Щербакова, увидев корреспондента Sport24 Константин Лесика и других журналистов.

— Как дела? — интересуюсь у Ани.

— Все супер. Немножко не могу отдышаться от своей олимпийской короткой программы. Довольно выматывающе.

— С какими эмоциями катаешься? Переживаешь еще раз то, что было в Пекине?

— Не могу сказать, что у меня это вызывает какие-то флешбэки с Олимпиады. А вообще, когда предложили откатать эту программу, я долго сопротивлялась. Ведь в свой олимпийский сезон я каталась на пике своих возможностей, это было сложно. И сейчас не хотелось испортить программу тем, что я не нахожусь в той форме. Но мне сказали, что поработают со мной на тренировках над программой. В итоге, мне кажется, получается неплохо. Хотя после шоу минут десять хожу и пытаюсь отдышаться (смеется).

— А на тренировках сколько нужно времени, чтобы отдышаться?

— На тренировках это частями откатывается. Но мы очень заранее стали готовить ее, за несколько месяцев.

— Можно сказать, что когда ты менее интенсивно катаешься, то форма быстро уходит?

— Для меня это не было секретом. Я одной из самых последних спортсменок в сборной входила в хорошую форму. Я прекрасно понимала, что любой перерыв — и все заново. Меня это не смущает. Все равно с большой радостью прихожу на тренировки.

— Кто придумал ваш совместный номер с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой?

— Придумали тренеры. Показали клип на эту песню — (Бейонсе «Run the world» (Girls). В самой песне и заключается наш посыл.

Классно заканчивать шоу на такой ноте! На первом шоу мы были уставшими после своих номеров, но на финал, наоборот, вышли заряженными — этот номер дает нам энергию. Хочется, чтобы и зрителей он тоже заряжал, и они уходили с шоу в приподнятом настроении.

— 10 минут назад нам Лиза Туктамышева в шутку сказала, что Евгения Медведева возвращается на соревнования. Может, у тебя есть информация, кто еще вернется?

— Мне перед интервью обещали, что здесь будут вопросы про шоу (смеется).

— Извини, но у нас еще два вопроса не про шоу. Что для тебя было главным в прошедшем сезоне в фигурном катании?

— Про других спортсменов говорить не буду. А у меня получился насыщенный сезон, несмотря на отсутствие соревнований. Много лет я жила только тренировками и турнирами, поэтому мне сложно выделить какое-то одно событие. Но в целом я очень сильно выросла за этот год, сильно поменялась. В том числе и внутренне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QgVtjtORhJg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если бы в России вручали ледовый «Оскар» (приз лучшему фигуристу сезона), кому бы его отдала?