В окружении Костомарова рассказали о сроках его перевода из реанимации

По информации источника, состояние 46-летнего фигуриста улучшается с каждым днем. Отмечается, что Костомаров постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.

4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. До этого стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.