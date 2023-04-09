Рудковская — о Трусовой: Саша — наш бриллиант
Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала, как проходит гастрольный тур ледового шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны».
Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала, как проходит гастрольный тур ледового шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны».
«Мы такие, если честно, уставшие. У нас было шесть городов подряд. Я горжусь нашими девочками. Саша Трусова в трёх последних городах исполнила четверной лутц. Я считаю, что вне сезона это потрясающе. А Марк в Великом Новгороде прыгнул три четверных сальхова подряд. Наши девочки — и Вероника Жилина, и Софа Титова, и Соня Муравьёва, и маленькая Софа Сарновская — все идут на ультра-си. Мы очень рады, мы поддерживаем этих девочек и считаем, что за ними большое будущее.
Были ли непредсказуемые ситуации во время тура? Тьфу-тьфу-тьфу, после Семененко, слава богу. Я попросила Сашу сегодня не прыгать четверной лутц, потому что здесь маленькая площадка. Саша — наш бриллиант, и очень хочется, чтобы бриллиант оставался бриллиантом. Никак не страдал. Наша Саша нам очень дорога, как и Марк, как и все наши девочки. Когда у нас маленькая площадка, я всё-таки рекомендую не прыгать, но что делать. Кто-то идёт, кому-то я говорю: “Нет, подождите”, — приводит слова Рудковской корреспондент “Чемпионата” Яна Левхина.