Щелкунчик и Уэнсдей. Шоу «Русские сезоны» Плющенко собрало полные трибуны «ВТБ-Арены»

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Новое ледовое шоу «Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны» собрало в воскресенье полные трибуны малой площадки «ВТБ-Арены» в Москве. Представление стало посвящением антрепренеру Сергею Дягилеву и «Русским сезонам», которые он впервые организовал более века назад в Париже.

Первый «Русский сезон» — выставка «Два века русской живописи и скульптуры» прошла в Париже в 1906 году, когда представление о русской культуре в Европе было достаточно туманным. В 1907 году он организовал серию из пяти «Исторических русских концертов», которые прошли на сцене парижского «Гранд-опера». Для третьего «Русского сезона» Дягилев выбрал оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов», а первая балетная труппа приехала в Париж в 1909 году, в ее репертуаре были «Павильон Армиды», «Клеопатра», «Сильфиды», а также «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Часть этих произведений использовал для своего шоу и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Практически все номера фигуристов были исполнены параллельно с балетными — артисты выступали на сцене, установленной на льду. В первом отделении под «Павильон Армиды» Николая Черепнина выступила ученица академии «Ангелов Плющенко» Софья Титова, в «Оживших сказках» Анатолия Лядова и Александра Даргомыжского — Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев. Также в первой половине прозвучали «Половецкие пляски», под которых катались Александр Самарин, Макар Игнатов и команда синхронного катания «Кристалл айс джуниор», «Видение розы» Карла Марии фон Вебера при сопровождении Игнатова и Вероники Жилиной и «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова, которую постаралась воплотить на льду Елизавета Нугуманова.

В образе Лебедя из произведения Камиля Сен-Санса перед публикой предстала Софья Муравьева, и этот номер вызвал особенно жаркие овации. Одним из самых эмоциональных прокатов первого действия стало соло Плющенко под второй концерт Сергея Рахманинова. Также в первом отделении фигуристы представили зрителям «ВТБ-Арены» тизер к новому шоу «Русалочка», в главной роли в котором выступит серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Трусова.

Судя по отрывку, показанному зрителям, в шоу будет немало интересного. Например, настоящая вода, которая будет литься на лед водопадом в специально созданную для представления ванну. В 15-минутном отрывке из шоу выступили Трусова в образе Ариэль, Александр Плющенко в роли друга Русалочки Крабика, Евгений Плющенко с трезубцем в качестве повелителя морского королевства Посейдона. Игнатов, Самарин и Алиев с большим воодушевлением исполнили роль водорослей.

Паганини Трусовой и брейк-данс Алиева

Во вторую часть представления вошли номера под музыку Петра Чайковского из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», «Времена года» Антонио Вивальди, Трусова выступила под «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова. Нашлось место в «Русских сезонах» и новомодной Уэнсдей в групповом номере с участием Софьи Муравьевой, и выступлению Евгения Плющенко с сыном Александром под песню Филиппа Киркорова.

К новому шоу, как сообщила Рудковская, было создано 500 костюмов. Во время выступлений исполняется 153 многооборотных прыжка, подкруток и выбросов, и это без учета традиционной битвы прыжков в конце выступления. 9 апреля Игнатов исполнил четверной тулуп, Самарин — тройной аксель, Муравьева — тройной аксель, Кондратюк — четверной сальхов, Трусова — каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а Алиев зафиксировал свое выступление брейк-дансом.

«Была идея сделать на льду классические вещи, возродить русское искусство и соединить его с фигурным катанием. Мы любим балет, но зачастую фигуристы берут другие композиции, — рассказала после шоу его продюсер Яна Рудковская. — Сегодня мы сделали компиляцию из самых известных балетов. Это здорово, когда мы прививаем подрастающему поколению любовь к русской музыке».