«Загитовой идет даже образ эскортницы». Горячая фотосессия Алины в черном белье взбудоражила

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает завоевывать новых поклонников. Во-первых, в эти дни фигуристка участвует в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», где катает как сольный номер «Молчи и обнимай меня крепче», так и в составе трио с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой под Beyonce. А во-вторых, Алина вновь поделилась горячими кадрами с одной из своих последних фотосессий.