Костомарову сделали культи для протезирования

Как стало известно «СЭ», ему сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки.

Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог.

Но перевозить куда-либо Костомарова из больницы пока не будут. Это опасно из-за угрозы тромбов.