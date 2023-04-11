Как сейчас выглядит родная сестра Загитовой. Считалось, что она талантливее Алины

Незадолго до финала олимпийского фигурнокатательного турнира в Пхенчхане на родном для Алины Загитовой катке ижевской ДЮСШ поставили телевизор. Вокруг экрана собралась целая толпа юных фигуристов-учеников первого тренера Загитовой Натальи Антипиной. Среди них — младшая сестра Алины Сабина. Когда стало понятно, что Алина выиграла Олимпийские игры, один из первых комментариев взяли именно у Сабины.

— На душе радостно и весело. Очень сильно переживала за сестру. Ноги тряслись, все тряслось, когда выступала Алина. Если бы она была рядом, сказала бы ей: «Ты молодец!» Даже не знаю, как выразить эмоции. Алина молодец! Она много трудилась и заслужила победу.

Как и старшая сестра, Сабина тоже занималась фигурным катанием. Когда Алина дебютировала в юниорской серии Гран-при, Сабине было всего 8 лет. Будущая олимпийская чемпионка говорила, что младшая сестра все время выигрывала у нее.

— Сабина веселая, все делает быстро. Когда мы жили вместе, то она всегда все делала вперед меня. Я люблю поспать, а она с утра уже шебуршит — оделась, готова. Мы с ней постоянно соревновались, и она все время выигрывала.

Она тоже занимается фигурным катанием. В своем возрасте лучше меня уже прыгает.

Болельщики с предвкушением стали ждать триумфа Сабины Загитовой. Но сама Алина не хотела, чтобы младшая сестра копировала ее жизнь.

«Я не хочу, чтобы Сабина копировала мою жизнь. Родители никогда не ставили нам друг друга в пример, потому что каждый должен быть самим собой. У Сабины своя жизнь. Возможно, она найдет дело, которое ей понравится. Сейчас она занимается фигурным катанием. Но характер у нее другой. Она упрямее меня. Мне кажется, что Сабина не будет слушаться тренеров как я, а станет делать то, что сама хочет», — говорила Алина в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Через пару месяцев после победы Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме у Сабины спросили, когда же она перейдет в группу Тутберидзе. «Постараюсь через год», — ответила Сабина. Но этого так и не случилось.

Когда Алина дебютировала в роли ведущей «Ледникового периода», Сабина стала… менеджером собственной сестры!

«Она мой менеджер тире сестра. Она везде мои коньки носит, потому что ей я доверяю. И в принципе ей было интересно, как проводится это шоу. Сказала: “Возьми меня, пожалуйста”, и я взяла», — вспоминала Алина.

В итоге Загитова-старшая отвела уже три «Ледниковых периода», а Загитова-младшая почти всегда была рядом.