Медведева ответила на вопрос о возможной смене гражданства
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, собиралась ли она сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Армении.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, собиралась ли она сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Армении.
«Все разговоры о моем переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась. Родилась и выросла в России. Эта страна мне дала все, что имею на данный момент. Но я не отрицаю армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване», — приводит слова фигуристки издание Hello.
Медведева также отметила, что с пониманием относится к смене гражданства спортсменами.
«Такое происходит постоянно. В любом виде спорта. Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиадах. Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь», — добавила она.
Медеведевой 23 года. Она является двукратной чемпионкой мира и Европы в одиночном катании, а также двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр.