Медведева ответила на вопрос о возможной смене гражданства

«Все разговоры о моем переходе в сборную Армении не соответствуют действительности. Я никогда об этом даже не задумывалась. Родилась и выросла в России. Эта страна мне дала все, что имею на данный момент. Но я не отрицаю армянские корни. Может, как-нибудь приедем с ледовым шоу. Мне было бы интересно побывать в Ереване», — приводит слова фигуристки издание Hello.

Медведева также отметила, что с пониманием относится к смене гражданства спортсменами.

«Такое происходит постоянно. В любом виде спорта. Бразильцы играют в футбол за сборную России, кореец Виктор Ан завоевал для нашей страны три золотые медали в Сочи. Американец Вик Уайлд выиграл два золота и одну бронзу на Олимпиадах. Я к этому спокойно отношусь, с пониманием. У каждого своя жизнь», — добавила она.