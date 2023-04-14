Источник рассказал, что Костомаров может садиться без посторонней помощи
У олимпийского чемпиона нет повышенной температуры, отметил собеседник агентства.
У олимпийского чемпиона нет повышенной температуры, отметил собеседник агентства.
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и может садиться на кровать без посторонней помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.
«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, он готовится к протезированию.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.