Источник рассказал, что Костомаров может садиться без посторонней помощи

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливать мышцы и может садиться на кровать без посторонней помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, он готовится к протезированию.