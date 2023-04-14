Медведева поставила на место журналистку из-за вопросов про Костомарова. Очень неловкий момент на шоу Тутберидзе

На шоу Этери Тутберидзе в московском «Мегаспорте» аккредитовалось несколько десятков журналистов. Публика в смешанной зоне собралась максимально разношерстная — здесь и спортивные корреспонденты, прошедшие не одну Олимпиаду, и 9-летняя певица-журналистка, и блогеры, и представители крупных каналов, некоторых из которых, к сожалению, интересовало совсем не шоу.

Одна из таких ТВ-журналисток почему-то решила, что фигуристы обязаны говорить на тему здоровья Романа Костомарова. При том, что сама семья олимпийского чемпиона просила не спекулировать на его состоянии.

Под обстрел из сложных вопросов попала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Стоит признать, начало разговора не было ужасным — работа журналиста отрабатывать любые инфоповоды. Вопрос в уместности, формулировках и чувстве меры.

— Вы знаете о ситуации с Романом Костомаровым. Как-то его поддерживаете?

— Мы поддерживаем на протяжении всего этого сложного пути. Безусловно, стараемся ему максимально помочь. Делаем, что можем коллективно, лично. Лично я к нему (в больницу) не ходила. Ситуация довольно-таки серьезная, не для посторонних людей. Там находится его супруга Оксана Домнина, дочка, сыночек. Все они с ним рядом. И я не думаю, что Рома в данный момент нуждается в нашей компании. Ему лучше быть со своими близкими. А так, мы ему желаем здоровья, восстановления. Очень рады слышать, что он идет на поправку.

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— А психологическое здоровье? Как он воспринял (случившееся)? Может быть, слышали об этом? — неловко решила развить тему представительница СМИ.

— Знаете, я не семья Ромы Костомарова. Я знаю, что близкие не очень любят, когда кто-то что-то спрашивает публично или кто-то позволяет себе рассказать публично какую-то историю. Мне кажется, это не очень корректно, поэтому, давайте… (Медведева сложила ладони, показав жест мольбы).

— Как вам кажется, у него есть шансы… — жест на журналистку не повлиял.

— Простите, что вы хотите, что бы я ответила?

— Ну, просто, как вы сами считаете…

— Извините, давайте, если у вас есть какие-то вопросы по состоянию Романа, обсудите это с его семьей или с Ильей Авербухом.

После этого Медведева демонстративно отвернулась от журналистки и отправилась отвечать на вопросы других СМИ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GmI3cjkMJGA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Корреспондент не унималась и решила спросить о Костомарове почему-то Анастасию Мишину и Александра Галлямова — спортивную пару из Санкт-Петербурга, которая в своей профессиональной деятельностью с Костомаровым почти никогда не пересекались.

«Мы следим за новостями, верим, что все будет хорошо. Периодически в шоке с Настей находимся, когда видим новости, порой даже и не верится, что это все может происходить. Надеюсь, какие-то новости из этого — все-таки фейк, конечно, молимся, чтобы с ним все было хорошо», — ответил на вопрос Галлямов.

— Сможет ли он вернуться на лед? — продолжала напор журналистка.

«Мы не можем знать, потому что, как и все, мы видим только новости, которые публикуют в интернете», — сказала Мишина.

«Мы не знаем точную информацию, и предполагать что-то на основе неточных данных…» — отметил Галлямов.

После этого интервью коллеги намекнули журналистке, что на этом шоу спортсмены вряд ли скажут что-то сенсационное на тему здоровья Костомарова. К тому же такие вопросы мешали работе других СМИ — фигуристы явно терялись и хотели уйти из смешанной зоны. После разговора с коллегами журналистка перестала общаться со спортсменами и покинула «Мегаспорт» в конце первого отделения шоу.