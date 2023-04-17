МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.