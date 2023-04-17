Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Хоккей. НХЛ
18.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
18.04
Бостон
Флорида
Все события
10:49 (мск), источник: ТАСС

Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием

Источник ТАСС рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду хочет покинуть больницу самостоятельным человеком.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Норвежцы отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян
Вяльбе: буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь