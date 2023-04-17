Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием
Источник ТАСС рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду хочет покинуть больницу самостоятельным человеком.
Источник ТАСС рассказал, что олимпийский чемпион в танцах на льду хочет покинуть больницу самостоятельным человеком.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.