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17 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Сихарулидзе возглавил российское фигурное катание

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), генеральный директор федерации Александр Коган добровольно сложил с себя эти полномочия, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

«Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности», — говорится в сообщении.

«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — сказал Сихарулидзе.

Кандидатура Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома. Согласно уставу ФФККР, президент федерации избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна состояться в 2026 году.

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