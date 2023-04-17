Сихарулидзе возглавил российское фигурное катание

«Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе. Генеральный директор ФФККР Александр Коган, который исполнял полномочия с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности», — говорится в сообщении.
«Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы», — сказал Сихарулидзе.
Кандидатура Сихарулидзе, который является вице-президентом ФФККР и президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, была единогласно поддержана всеми членами исполкома. Согласно уставу ФФККР, президент федерации избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна состояться в 2026 году.