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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигуристка Константинова показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.

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Источник: Спорт-Экспресс

22-летняя спортсменка выложила снимки в купальнике с отдыха на Мальдивах.

Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенства России среди юниорок.

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