Фигуристка Константинова показала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.
Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новое фото в социальных сетях.
22-летняя спортсменка выложила снимки в купальнике с отдыха на Мальдивах.
Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенства России среди юниорок.