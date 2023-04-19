Российская фигуристка установила мировой рекорд, сделав каскад из 36 прыжков

Источник: Кадр видео YouTube-канала dushes

На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» она исполнила подряд 36 прыжков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7D5rezMmc0M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее среди самых длинных элементов у девушек выделялся 19-прыжковый каскад подопечной Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Она сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойных акселей.

Самохвалова сделала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и присоединила к нему два двойных акселя, три двойных тулупа, 14 двойных сальховов и 15 ойлеров.

36 прыжков — самый длинный каскад в фигурном катании, зарегистрированный на видео, кроме того Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. На соревнованиях подобные каскады запрещены, допустимый максимум — три прыжка.