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14:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российская фигуристка установила мировой рекорд, сделав каскад из 36 прыжков

11-летняя фигуристка Дарья Самохвалова из группы тренера Ирины Смирновой сделала самый длинный в истории женского одиночного катания каскад, зарегистрированный на видео.

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Источник: Кадр видео YouTube-канала dushes

На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» она исполнила подряд 36 прыжков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее среди самых длинных элементов у девушек выделялся 19-прыжковый каскад подопечной Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Она сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойных акселей.

Самохвалова сделала тройной флип + ойлер + тройной сальхов и присоединила к нему два двойных акселя, три двойных тулупа, 14 двойных сальховов и 15 ойлеров.

36 прыжков — самый длинный каскад в фигурном катании, зарегистрированный на видео, кроме того Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. На соревнованиях подобные каскады запрещены, допустимый максимум — три прыжка.

Самохвалова выступает по первому спортивному разряду, она выигрывала первенство Московской области в своей возрастной категории.

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