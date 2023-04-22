Валиева назвала самый яркий момент прошедшего сезона

«Сезоном я довольна. Закончила я его намного лучше. Закрывая сезон, я прыгнула тройной аксель. Наверное, это самый интересный сезон для меня. Самое положительное? Чемпионат по прыжкам. Я впервые там прыгнула восемь тулупов, раньше было только два. В командном турнире я сильно нервничала. Хотелось не “накосячить”. А когда выходила в личном, я была спокойна и уверена, что всё сделаю. Поэтому я наслаждалась моментом», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.