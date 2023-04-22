Валиева назвала самый яркий момент прошедшего сезона
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что осталась довольна результатами прошедшего сезона.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что осталась довольна результатами прошедшего сезона.
Валиева победила на чемпионате России по прыжкам в личном турнире, стала второй на чемпионате России и в Финале Гран-при страны.
«Сезоном я довольна. Закончила я его намного лучше. Закрывая сезон, я прыгнула тройной аксель. Наверное, это самый интересный сезон для меня. Самое положительное? Чемпионат по прыжкам. Я впервые там прыгнула восемь тулупов, раньше было только два. В командном турнире я сильно нервничала. Хотелось не “накосячить”. А когда выходила в личном, я была спокойна и уверена, что всё сделаю. Поэтому я наслаждалась моментом», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
Также фигуристка заявила, что ей тяжело далась короткая программа в прошедшем сезоне.
«Катать короткую программу прошлого сезона — огромное удовольствие. Думаю, она мне не надоест. Тяжелее далась короткая программа этого сезона. Прекрасная музыка, но у меня внутренне не срослось понимание. Не получилось откатать ее так, как хотелось», — сказала спортсменка.