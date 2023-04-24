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10:46 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что Костомаров продолжает восстанавливаться, его состояние стабильное

Олимпийский чемпион в танцах на льду делает восстанавливающие упражнения.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова стабильное, он проводит восстанавливающие упражнения. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», — сказал собеседник агентства.

7 апреля источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

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