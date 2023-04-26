Названы города, которые примут этапы Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2023/24

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Этапы Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», — сказал Коган.