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11:24 (мск), источник: ТАСС

Названы города, которые примут этапы Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2023/24

Соревнования планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Этапы Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», — сказал Коган.

В сезоне-2022/23 прошли новые турниры — российская серия Гран-при, Кубок Первого канала, соревнование шоу-программ «Русский вызов», чемпионат России по прыжкам. В ФФККР ранее заявили о намерении сохранить новую систему турниров в следующем сезоне.

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