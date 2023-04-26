Названы города, которые примут этапы Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2023/24
Соревнования планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.
Соревнования планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Этапы Гран-при России по фигурному катанию в следующем сезоне пройдут в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«В следующем сезоне продолжится расширение географии этапов Гран-при России, они планируются в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве», — сказал Коган.
В сезоне-2022/23 прошли новые турниры — российская серия Гран-при, Кубок Первого канала, соревнование шоу-программ «Русский вызов», чемпионат России по прыжкам. В ФФККР ранее заявили о намерении сохранить новую систему турниров в следующем сезоне.