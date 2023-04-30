Стало известно о проведении протезирования Костомарову

По информации издания, спортсмену установили протезы на стопе и кисти. Отмечается, что Костомаров идет на поправку и в данный момент проходит реабилитацию перед транспортировкой в клинику в Германии.

26 апреля сообщалось, что у Костомарова возникли сложности в процессе реабилитации. «Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников РБК.