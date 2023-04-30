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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о проведении протезирования Костомарову

Стало известно о проведении протезирования олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, спортсмену установили протезы на стопе и кисти. Отмечается, что Костомаров идет на поправку и в данный момент проходит реабилитацию перед транспортировкой в клинику в Германии.

26 апреля сообщалось, что у Костомарова возникли сложности в процессе реабилитации. «Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — заявил один из источников РБК.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

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