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13:17 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева, Акатьева, Кондратюк и другие российские фигуристы прибыли в Монголию, где выступят в ледовом шоу

Шоу состоится 6-го и 7 мая в Улан-Баторе.

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Источник: РИА "Новости"

В Монголию прилетели Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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