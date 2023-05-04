Туктамышева, Акатьева, Кондратюк и другие российские фигуристы прибыли в Монголию, где выступят в ледовом шоу
Шоу состоится 6-го и 7 мая в Улан-Баторе.
Шоу состоится 6-го и 7 мая в Улан-Баторе.
В Монголию прилетели Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Арсений Федотов, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.