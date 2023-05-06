Фигуристы Бойкова и Козловский перешли в группу Тутберидзе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях пар, перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС в субботу сообщил Козловский.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.