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09:53 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Бойкова и Козловский перешли в группу Тутберидзе

Ранее спортсмены выступали под руководством Тамары Москвиной.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях пар, перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС в субботу сообщил Козловский.

«Мы перешли в группу Тутберидзе», — сказал Козловский.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

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