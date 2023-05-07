Алина Загитова опубликовала красивое фото с отдыха в бассейне

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К нему она прикрепила эмодзи «пальмы» и «жест мира».

Ранее стало известно, что Загитова была выбрана бренд-амбассадором нефтяной компании «Татнефть». «Очень рада быть в команде “Татнефти”. Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки. Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать олимпийской чемпионкой», — прокомментировала новость спортсменка.