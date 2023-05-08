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15:43 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова показала идеальные формы в купальнике: «Обворожительная. Просто секси»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фотографию с отдыха в теплых краях.

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Источник: Sport24

На представленном снимке 20-летняя Загитова позирует в бассейне в розовом купальнике, обнажив идеальную фигуру. Публикация вызвала мощную реакцию у подписчиков фигуристки:

«Шикарная отдыхает»;

«Обворожительная»;

«Алина, пойдем за меня замуж»;

«Афродита»;

«Просто секси», — такие комментарии оставили поклонники спортсменки.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

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