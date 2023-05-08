Алина Загитова показала идеальные формы в купальнике: «Обворожительная. Просто секси»

На представленном снимке 20-летняя Загитова позирует в бассейне в розовом купальнике, обнажив идеальную фигуру. Публикация вызвала мощную реакцию у подписчиков фигуристки:

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.