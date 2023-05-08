Алина Загитова показала идеальные формы в купальнике: «Обворожительная. Просто секси»
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фотографию с отдыха в теплых краях.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фотографию с отдыха в теплых краях.
На представленном снимке 20-летняя Загитова позирует в бассейне в розовом купальнике, обнажив идеальную фигуру. Публикация вызвала мощную реакцию у подписчиков фигуристки:
«Шикарная отдыхает»;
«Обворожительная»;
«Алина, пойдем за меня замуж»;
«Афродита»;
«Просто секси», — такие комментарии оставили поклонники спортсменки.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.