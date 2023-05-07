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19:44 (мск), источник: Sport24

Чехия запросила переход в свою сборную российского фигуриста

Чешская федерация фигурного катания обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с вопросом о переходе выступающего в танцах на льду Дарио Чиризано, сообщает ТАСС.

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Источник: Sport24

21-летний Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Спортсмены стали победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске.

В воскресенье Чиризано сообщил, что будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой в академии в канадском Монреале.

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