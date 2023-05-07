Чехия запросила переход в свою сборную российского фигуриста

Чехия запросила переход в свою сборную российского фигуриста

Чешская федерация фигурного катания обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с вопросом о переходе выступающего в танцах на льду Дарио Чиризано, сообщает ТАСС.