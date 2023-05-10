Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Сиэтл
Даллас
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Каролина
16
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Интер
Футбол. Еврокубки
9.05
Реал
Манчестер Сити
11
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.05
Эдмонтон
Вегас
Все события
10:14 (мск), источник: Sport24

11-летняя Лукашова выполнила четверной лутц на тренировке

Российская фигуристка Валерия Лукашова выполнила на тренировке четверной лутц.

Наверх

Видео успешного прыжка в исполнении 11-летней спортсменки опубликовано в соцсетях группы тренера Оксаны Булычевой.

В арсенале Лукашовой уже есть четверной сальхов, который она выполнила еще в октябре 2022-го.

Как утверждает FSdelight.com, Лукашова стала самой юной спортсменкой, выполнившей четверной лутц.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Посмотрел на ее грудь». Горшок из «Короля и Шута» по уши влюбился в будущую жену Ольгу, оценив внешние данные
Самая горячая волейболистка мира похвасталась сногсшибательными формами в нижнем белье, выложив нежные фото
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь