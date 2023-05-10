11-летняя Лукашова выполнила четверной лутц на тренировке
Российская фигуристка Валерия Лукашова выполнила на тренировке четверной лутц.
Российская фигуристка Валерия Лукашова выполнила на тренировке четверной лутц.
Видео успешного прыжка в исполнении 11-летней спортсменки опубликовано в соцсетях группы тренера Оксаны Булычевой.
В арсенале Лукашовой уже есть четверной сальхов, который она выполнила еще в октябре 2022-го.
Как утверждает FSdelight.com, Лукашова стала самой юной спортсменкой, выполнившей четверной лутц.