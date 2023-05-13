Алина Загитова в кожаном платье вызвала восторг у мужчин
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала шикарные вечерние фотографии с отдыха в Дубае.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала шикарные вечерние фотографии с отдыха в Дубае.
На новых снимках 20-летняя Загитова позирует в черном кожаном платье.
Кадры вызвали восторг у мужской аудитории соцсетей фигуристки:
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях уже 3,5 года.