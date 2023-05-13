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21:42 (мск), источник: Sport24

Алина Загитова в кожаном платье вызвала восторг у мужчин

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала шикарные вечерние фотографии с отдыха в Дубае.

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На новых снимках 20-летняя Загитова позирует в черном кожаном платье.

Кадры вызвали восторг у мужской аудитории соцсетей фигуристки:

  • «Детка, ты мой кайф»;
  • «Просто богиня! Красавица!»;
  • «Самая обворожительная»;
  • «Сногсшибательная»;
  • «Прелесть, лапочка и красавица»;
  • «Алина, вы великолепны» — такие комментарии оставили подписчики Загитовой с мужскими именами.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Она не выступает на соревнованиях уже 3,5 года.

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