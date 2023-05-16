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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Невролог заявил, что мозг Костомарова не восстановится после болезни

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Врач-невролог Александр Евдокимов выразил сомнение в том, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову удастся полностью восстановиться.

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Источник: Спорт РИА Новости

После госпитализации Костомаров находился в медикаментозной коме. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга — произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Спортсмен также пережил несколько ампутаций.

«Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний. С головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга», — рассказал Евдокимов «Вечерней Москве».

Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Его госпитализировали 10 января с пневмонией. Впервые на связь фигурист вышел 8 мая, опубликовав обращение к поклонникам, в котором поблагодарил всех за поддержку.

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