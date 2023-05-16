Невролог заявил, что мозг Костомарова не восстановится после болезни

После госпитализации Костомаров находился в медикаментозной коме. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга — произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Спортсмен также пережил несколько ампутаций.

«Сейчас технологии позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний. С головным мозгом ситуация сложнее. Медики еще не научились восстанавливать и замещать утраченные клетки мозга», — рассказал Евдокимов «Вечерней Москве».