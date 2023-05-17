Бабочка в броне. Камила Валиева оказалась сильнее, чем все думали

Валиева — единственная из пекинского трио, кто провела весь постолимпийский сезон от и до. От контрольных прокатов через локальный Гран-при, чемпионат России, новые турниры до ледовых шоу. Не нужно воспринимать искать поводов для укора Александре Трусовой и Анне Щербаковой — их планы, какими бы они ни были, в первую очередь скорректировали проблемы со здоровьем.

Но вот в самой Камиле мы открыли новые грани таланта. Помимо пластической и прыжковой одаренности, она, очевидно, обладает уникальными физическими силами. Возможности регенерации тела, а главное психики, — мало кто сравнится с Камилой в этом плане.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=40525dd6c40cfe70&partner_ext=173&place_id=222&oid=276058698&hd=2&id=456239274&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крушение олимпийской мечты ломает многих сильных спортсменов.

Камила же не просто проиграла Олимпиаду чуть больше года назад — она прошла через строй сначала всеобщего обожания, а потом осуждения.

Виновата, не виновата — все эти категории перестают иметь значение, когда в заголовках новостей возле фамилии атлета появляется слово «допинг». Возле фамилии Валиевой оно возникло, когда на триумфальном шампанском по случаю ее скорого двукратного олимпийского чемпионства уже вскипала пробка. Разница ожидания и реальности получилась совсем уж болезненной.

В самом печальном сценарии такой удар мог привести к окончанию карьеры. Даже для юной 15-летней фигуристки.

«Первые полгода после Олимпиады я думала, что будет невероятно сложно продолжить, не думать обо всем, что пишут, что писали и говорили тогда. И ты растешь, тело меняется, выходишь на тренировки после отдыха и понимаешь, что тройной прыжок не можешь собрать. Просто идешь на тройной тулуп, а его нет», — говорила фигуристка в интервью Первому каналу.

На пользу неожиданно пошло отстранение российских спортсменов от международных стартов — все в один момент оказались в равных условиях. Камила не успела всерьез понять, каково это, когда изолируют тебя одну. К тому же в России она получила феноменальную поддержку. Ее история вышла за пределы жанра спортивной драмы и превратилась в повесть о ребенке-индиго посреди бешеной толпы. О настолько одаренном ребенке, что одна часть взрослых готова его за это покарать, а другая — простить ему все что угодно. Вторых, к счастью, оказалось больше.

И вот сезон. Каждый выход на лед она как бабочка под микроскопом энтомолога, где ничто не останется без внимания — выражение лица, детали костюма, количество глотков воды перед стартом. Щелчки фотоаппаратов, безмолвный стук по экрану смартфона — журналисты, блогеры, просто фанаты фиксируют каждый шаг самой обсуждаемой фигуристки в мире. Это началось давно, а болезненного пика достигло еще на Олимпиаде:

Ты выходишь на тренировку, а там вместо нескольких фотографов прям целая арена из вот этих щелкающих фотоаппаратов. Чтобы ты ни сделала — всё сфотографировали, всё выложили. Ты привыкла уже быть под камерами, но прям до такого состояния… Я все время смотрела и думала: «Божечки!». Камила Валиева российская фигуристка

Со временем бабочка обросла броней. Сложные взаимоотношения Камилы с миром на фоне допингового скандала заложили основу произвольной программы, которую с большим резонансом она катала весь сезон. Это была не декларация собственной невиновности, а, скорее, попытка показать, что она чувствовала в той тяжелой ситуации. Воззвание не к оправданию, а к эмпатии. Было много критики о том, насколько в принципе корректно спекулировать на такой теме.

Спустя год с холодной головой можно сказать, что для Камилы эта программа действительно стала формой психотерапии. А значит, все было не зря. Главное — не цепляться за образ жертвы в будущем: он прямо противоречит образу победительницы.

Тем временем Камиле только в конце апреля исполнилось семнадцать. За последний год она стала мудрее — все так же по-детски может смеяться, но в разговоре выдает абсолютно взрослые вещи. И открыто сожалеет, что на Олимпиаде у нее не было тех качеств, которые есть сейчас. Это с лихвой компенсирует проседание по техническим возможностям.

«Многие думают: Камила Валиева может катать только лирику. Но откуда вы знаете? Надо развиваться, а думать, что ты в чем-то совершенен, не нужно. Этого нельзя делать, иначе будет только деградация», — говорила Камила в интервью. Эти слова, пусть и неосознанно, как будто адресованы тренерскому штабу.

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В этом сезоне Камиле дали значительно больше пространства для творчества. Прогремели показательные номера — сначала нашумевшая в TikTok Уэнсдей в черном платье, потом шаманка с бубном, вызывающая дождь прямо на лед. Ничего подобного Валиева раньше не катала, и тот успех, который вызвали новые образы, должен заставить постановщика Даниила Глейхенгауза серьезно задуматься о программах на следующий сезон. Камиле совсем не обязательно играть драму на бровях — ее творческий диапазон, возможно, самый широкий в мире.

Камила выглядит способной не растерять физические свойства при сохранении большого желания кататься и еще много лет демонстрировать предел человеческих возможностей.

Именно у нее этого хоть отбавляй. А ведь самая одаренная фигуристка эпохи рискует остаться с нулем взрослых титулов, если результаты чемпионата Европы и командного турнира на Олимпиаде аннулируют по итогам допингового скандала. И это ужасно несправедливо.

Парадоксально, но именно Камила Валиева, самый совершенный продукт системы скоротечной и яркой карьеры, стала наиболее реальной перспективой Этери Тутберидзе на первую взрослую чемпионку и действительно долгую карьеру. Несмотря на заметные изменения в форме, Камила продолжает прыгать четверные тулупы. До олимпийского контента ей пока далеко, но он на то и был олимпийским, чтобы казаться недосягаемым в обычное время. К тому же в мире по-прежнему единицы спортсменок способны на что-то большее, чем Валиева. Ее же потолок возможностей ограничен исключительно внешними обстоятельствами — тем, как скоро российские спортсмены снова будут допущены на международные старты.