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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскому фигуристу запретили менять гражданство

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказал российскому фигуристу Дарио Чиризано в смене гражданства. Об этом генеральный директор организации Александр Коган сообщил ТАСС.

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Коган заявил, что спортсмен, выступающий в танцах на льду, не получил одобрения в соответствии с правилами федерации. Он подчеркнул, что Чиризано должен пройти карантин.

О планах Чиризано перейти в сборную Чехии стало известно 7 мая. Тогда же фигурист объявил, что встал в пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Тренироваться дуэт будет в Монреальской академии танцев на льду.

Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и победитель первенства России 2022 года. Ранее он на протяжении нескольких лет выступал в дуэте с Ириной Хаврониной, однако в январе они прекратили сотрудничество по инициативе партнерши. Теперь она выступает с Дэвидом Нарижным.

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