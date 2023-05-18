Российскому фигуристу запретили менять гражданство

Коган заявил, что спортсмен, выступающий в танцах на льду, не получил одобрения в соответствии с правилами федерации. Он подчеркнул, что Чиризано должен пройти карантин.

О планах Чиризано перейти в сборную Чехии стало известно 7 мая. Тогда же фигурист объявил, что встал в пару с чешской фигуристкой Денизой Цимловой. Тренироваться дуэт будет в Монреальской академии танцев на льду.