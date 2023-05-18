Алина Загитова заболела на отдыхе в свой день рождения

«Все спрашивают, куда я пропала. Я никуда не пропала, просто чуть-чуть приболела, и на эти последние два дня у меня вот эти вот самые лучшие друзьяшки (показывает на лекарства). Но я сейчас пытаюсь как-то встать и собраться. Скажите, пожалуйста, как это быстро сделать», — говорит Загитова в ролике.